Mertens in recordtempo naar tweede ronde 03 juli 2019

48 minuten deed Elise Mertens (WTA 21) erover om Wimbledon-debutante Fiona Ferro (WTA 100) met een lesje grastennis (6-2, 6-0) terug naar de kleedkamer te sturen. De snelste wedstrijd van het damestoernooi tot nu toe. "Ik heb bij de junioren op Roland Garros ook al wel eens een snelle match gespeeld maar op dit niveau is 48 minuten wel ongewoon", zei Mertens. "Ik had nochtans wat gezonde stress in het begin, maar zij maakte nogal wat directe fouten en mijn opslag liep goed, waardoor het moeilijk werd voor haar om in de rally te geraken. Ik heb dus op een paar dingetjes kunnen werken." In ronde twee krijgt het 21ste reekshoofd mogelijk wel wat meer weerstand van Monica Niculescu (WTA 46). "Dat is een unieke speelster", glimlachte de Limburgse. "Iedereen kent haar forehand (Niculescu kan er enkel mee slicen, red). Ze gaat er nooit winners mee slaan maar ze doet dat wel goed en zeker op gras zal het toch niet eenvoudig zijn. Ik zal het punt slim moeten opbouwen en mijn tennis een beetje aanpassen." (FDW)

