Mertens in anderhalf uur naar 3de ronde

Elise Mertens (WTA 14) had het gisteren in de tweede set niet onder de markt tegen de Française Pauline Parmentier (WTA 56) - ze moest een 2-4-achterstand goed maken - maar klaarde uiteindelijk toch de klus met 6-2, 7-5. Anderhalf uur had het zestiende reekshoofd nodig om zich in winderige omstandigheden te plaatsen voor de derde ronde van de Miami Open. Daarin speelt Mertens tegen Marketa Vondrousova (WTA 59). De negentienjarige, linkshandige Tsjechische is een groot talent en haalde het gisteren in twee sets van voormalig Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko. David Goffin (ATP 20) komt vandaag ook in actie in Florida, hij opent zijn toernooi tegen de 33-jarige Spanjaard Pablo Andujar (ATP 88). (FDW)

