Mertens: "Ik blijf in Napels" 27 mei 2019

00u00 0

Dries Mertens (32) zal ook volgend seizoen nog voor Napoli uitkomen. Dat vertelde de Rode Duivel zaterdag na de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Bologna. Mertens maakte zijn zestiende doelpunt voor Napoli in een 3-2-nederlaag en voelt zich nog altijd goed in Napels. "Ik blijf hier, ik heb nog een jaar te gaan op mijn contract en voel me thuis in Napels. Ik voel me deel van het project", aldus Mertens. (RN)