Mertens heeft eitje te pellen met Klopp

Dries Mertens gisteravond op de laatste training op Anfield Road. Met een punt op Liverpool is Napoli straks altijd geplaatst, met een zege is het groepswinnaar. Mertens en bij uitbreiding heel Napoli hebben nog een openstaande rekening met Jürgen Klopp. In 2013-2014 werden de Napolitanen ingedeeld in een groep met Dortmund, toen gecoacht door Klopp. Op de voorlaatste speeldag moest Napoli op bezoek bij Dortmund, een punt betekende toen zo goed als zeker de kwalificatie voor Napoli. Het draaide anders uit. Na een vroeg penaltydoelpunt van Marco Reus keek Dortmund niet meer om, uiteindelijk werd het 3-1. Mertens stond negentig minuten op het veld, maar kon de opening niet forceren. Twee weken later won Napoli wel nog van Arsenal, maar werd het veroordeeld tot Europa League-voetbal na de winterstop. Benieuwd of Liverpool na vanavond hetzelfde lot beschoren is, met dank aan Dries en Napoli. (KDZ)

