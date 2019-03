Exclusief voor abonnees Mertens haalt halve finale dubbel 28 maart 2019

In het enkelspel liep het iets minder gesmeerd voor Elise Mertens in Indian Wells en Miami maar dat maakt ze ruimschoots goed in het dubbelspel. Aan de zijde van Aryna Sabalenka wonnen ze al de titel op de BNP Paribas Open en ook op de Miami Open lijken ze niet af te stoppen. Dinsdagavond haalde de Belgisch-Wit-Russische tandem het met 7-6, 2-6, (10-3) van het derde reekshoofd Hsieh-Strycova en gisterenavond gingen ze in de kwartfinale vlot met 6-2, 6-2 voorbij het vijfde reekshoofd Dabrowski-Xu. In de halve finale spelen Mertens-Sabalenka tegen Azarenka-Barty. (FDW)

