Mertens gaat voor pittig programma 2019 22 december 2018

Tennis

Elise Mertens (WTA 12) zal haar mouwen mogen opstropen in 2019. Niet alleen moet ze al onmiddellijk een titel in Hobart en een halve finale op de Australian Open verdedigen, maar ze kiest daarbij - verplicht ook door haar hoge ranking - enkel voor toptoernooien. Beginnen doet ze in Brisbane en Sydney, vooraleer het eerste grandslamtoernooi van het jaar zich aandient in Melbourne. Nadien volgt de Fed Cup-ontmoeting met Frankrijk in Luik, waarna ze naar Doha en Dubai verkast alvorens het tweeluik Indian Wells-Miami aan te pakken. Het gravelseizoen start Mertens in Amerika op het altijd sterk bezette toernooi van Charleston. Over de rest van haar agenda gaat de 23-jarige Hamontse zich down under bezinnen. Mertens vertoeft momenteel in Honolulu voor de Hawaï Open, een demonstratietoernooi. Vandaag begint ze eraan met een wedstrijd tegen olympisch kampioene Monica Puig (WTA 53) of Christina McHale (WTA 151). (FDW)

