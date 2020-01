Exclusief voor abonnees Mertens: exit in kwartfinale dubbelspel 29 januari 2020

Op de persconferentie na haar uitschakeling in het enkelspel klonk er al enige vertwijfeling door bij Elise Mertens of de dubbeltitel nu een doel was op de Australian Open. Daarvoor speelde partner Aryna Sabalenka, zonder coach en dus een beetje op de dool, te wispelturig. Gisteren ging het derde reekshoofd in de kwartfinale met 6-7, 2-6 onderuit tegen de Taiwanese zusjes Chan. "Het niveau was te wisselvallig", gaf Mertens toe. "Ik heb nog 100 procent gegeven en het was zeker in de eerste set heel close, maar het was niet voor ons vandaag." Exit op de Australian Open dus en gisterenavond al het vliegtuig op richting Kortrijk, waar Mertens vanaf begin volgende week zich zal voorbereiden op het Fed Cup-duel met Kazachstan. (FDW)

