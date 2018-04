Mertens en Van Uytvanck aan zet FED CUP: ITALIË - BELGIË 21 april 2018

Kapitein Ivo Van Aken koos zoals verwacht voor Elise Mertens (WTA 17) en Alison Van Uytvanck (WTA 50) om België vandaag in Genua een goede start te geven in het duel voor het behoud in de wereldgroep van de Fed Cup. Mertens opent tegen de onervaren Jasmine Paolini (WTA 145), terwijl Van Uytvanck de héél ervaren Sara Errani (WTA 90) tegenover zich krijgt. "Italië op gravel is altijd moeilijk, maar mijn speelsters hebben ondervinding", aldus Van Aken. Op zondag spelen de nummers één en de nummers twee tegen elkaar. Is er dan nog geen winnaar, volgt er een dubbelspel. Daarvoor houdt Van Aken het duo Mertens-Flipkens, titelwinnaars in Lugano een week geleden, achter de hand. (FDW)