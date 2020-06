Exclusief voor abonnees Mertens en Napoli klaar om contract te tekenen 08 juni 2020

De punten, de komma's, het papierwerk. Dries Mertens (33) en Napoli zijn er bijna uit over de contractverlenging van twee jaar met optie. Zijn club hoopt voor de hervatting van het voetbal in Italië, volgend weekend, helemaal rond te zijn. "We kunnen de contractverlenging snel aankondigen", zegt sportief directeur Cristiano Giuntoli. "Onze standpunten lagen nooit ver uit mekaar, maar we hadden toch schrik dat we hem zouden kwijtspelen." Pas toen een nakend akkoord met Inter uitlekte, schakelde Napoli een versnelling hoger. Mertens krijgt, inclusief bonussen en tekenpremies, een flinke opslag. Hij verdiende al ruim 4,5 miljoen euro netto per jaar. (KTH)