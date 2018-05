Mertens en Flipkens vandaag in actie (als het weer het toelaat) 28 mei 2018

Zes uur en twaalf minuten stond Kirsten Flipkens (WTA 65) vrijdag en zaterdag op de baan in Nürnberg. Een halve finale in het enkelspel (na de kwartfinale 's morgens) en een finale in het dubbelspel op zaterdag (6-3, 3-6, 7-10-nederlaag tegen Schuurs-Srbotnik nadat ze 's morgens ook al de halve finale had gespeeld) zorgden ervoor dat de 32-jarige Kempense met voldoende gravelgevoel naar Parijs kon afreizen. Daar kwam ze gisterenmiddag aan en trainden ze in de vooravond nog snel even om vandaag haar eerste ronde tegen de Duitse Tatjana Maria (WTA 64) voor te bereiden. Dit is haar twaalfde Roland Garros en nooit eerder ging Flipkens voorbij de tweede ronde. Mogelijk dat ze dit jaar met dit vertrouwen wel een kans maakt. Voor Elise Mertens (WTA 16) liggen de verwachtingen iets hoger. Vorig jaar bij haar eerste deelname bereikte de 22-jarige Hamontse de derde ronde en ook in deze editie lijkt dat het minimum. Tegenstandster vandaag is Lepchenko (WTA 92), een robuuste Amerikaanse die geen graveladept is. De voormalige Russin geraakte dit seizoen in 9 toernooien nooit voorbij ronde twee.

