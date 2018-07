Mertens en Flipkens uitgeschakeld in dubbel WIMBLEDON 10 juli 2018

De aangeslagen Elise Mertens en Demi Schuurs verloren gisteren in de derde ronde van het dubbeltoernooi, tegen Melichar-Peschke werd het 6-7, 3-6. Ook Kirsten Flipkens zag haar dubbel dames stranden in de derde ronde, zij ging met partner Niculescu met 3-6, 4-6 onderuit tegen het eerste reekshoofd Babos-Mladenovic. In het dubbel gemengd kende 'Flipper' wel succes, samen met Robin Haase versloeg ze het achtste reekshoofd Klepac-Ram met 7-6, 6-2. In de derde ronde komen ze uit tegen het tiende reekshoofd Spears-Cabal. (FDW)

