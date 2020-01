Exclusief voor abonnees Mertens derde reekshoofd in het dubbelspel 21 januari 2020

Pittige loting voor Sander Gillé en Joran Vliegen in het mannendubbel, zij krijgen de Spanjaarden Andujar en Lopez tegenover zich om dan mogelijk op het eerste reekshoofd Mahut-Herbert te botsen. Bij de dames is Elise Mertens samen met Aryna Sabalenka als derde geplaatst. Zij krijgen Bellis-Vondrousova tegenover zich in de eerste ronde. Greet Minnen en Alison Van Uytvanck waren het laatste koppel dat toegang kreeg tot het dubbeltoernooi en ontmoeten het tiende reekshoofd Aoyama-Shibahara. Kirsten Flipkens ten slotte vormt een team met de Amerikaanse Taylor Townsend en zij openen tegen Maria-Sevastova. (FDW)