Exclusief voor abonnees Mertens blinkt uit op kalender van Napoli 06 december 2019

Het is een jaarlijkse traditie bij Napoli: de voetbalkalender. Ook nu lieten de spelers van de Italiaanse eersteklasser zich verleiden tot een fotoshoot in een apart decor. Dries Mertens en co. gingen creatief aan de slag met blauwe lakens - weinig verhullend. In totaal werden er 14 plaatjes gemaakt, de kalender kan vanaf 12 december besteld worden. Al langer dan een decennium maakt Napoli jaarkalenders, iets waar de fans telkens reikhalzend naar uitkijken. Zo werden vorig jaar allerhande sprookjes nagebootst en kropen een jaar eerder Mertens en ploegmakkers in de huid van de Napolitaanse hovelingen van weleer. (GVS)

