Mertens blijft winnen (en punten verzamelen)

24 september 2019

Na haar halve finale in Osaka won Elise Mertens (WTA 24) gisteren ook haar eerste ronde in Wuhan. Het werd 6-4, 6-0 tegen Katerina Siniakova (WTA 41). Vandaag al speelt ze tegen het vijftiende reekshoofd Sofia Kenin (WTA 15).

Voor u denkt dat het een gezondheidswandeling werd voor Elise Mertens op de Dongfeng Motor Wuhan Open, toch maar even aanstippen dat de tweede set (6-0 in 45 minuten) tegen de felle Katerina Siniakova drie minuten langer duurde dan de eerste set (6-4 in 42 minuten). Mertens moest knokken om zich voorbij de 23-jarige Tsjechische te hijsen. "Het was een lange en moeilijke match", wist ze dan ook. "Elk game was heel close." Prima prestatie zonder meer daar de Limburgse topper pas zondag van het Japanse Osaka naar het Chinese Wuhan verhuisde en dus amper tijd had om zich aan te passen.

Doel: B-Masters

Dat geldt eigenlijk ook voor haar tegenstandster van vandaag. De 20-jarige Sofia Kenin won afgelopen zaterdag nog de titel in Guangzhou en is dus in uitstekende doen. Eerder dit jaar beslechtte de Amerikaanse met Russische roots op gras in Mallorca hun enig eerder duel in haar voordeel. "Ik ben niet echt met verwachtingen aan dit toernooi gestart", aldus Mertens. "Ik verloor vorig jaar in de eerste ronde en dus kan ik eigenlijk alleen maar beter doen."

De Hamontse heeft als doel een deelname aan de B-Masters in Zhuhai (22 oktober) vooropgesteld en speelt daarom naast Wuhan en Peking ook nog in Tianjin en Luxemburg mee. Met amper 220-WTA-punten te verdedigen, maar 600 WTA-punten tussen haar (ze is vandaag virtueel nummer 22) en de twaalfde plaats en nogal wat speelsters (Wozniacki, Kerber, Vondrousova, Keys en Stephens) uit vorm of gekwetst, zijn er nog legio mogelijkheden om haar ranking flink op te vijzelen. Eind november vorig jaar stond Mertens op de twaalfde plaats van de wereldranking. Een overwinning op Kenin vandaag zou haar alvast in de goede richting duwen. (FDW)