Exclusief voor abonnees Mertens begint in Shenzhen 30 november 2019

Tennis

David Goffin begint over 37 dagen al aan zijn seizoen tijdens de ATP Cup in Sydney aan de zijde van Steve Darcis, Kimmer Coppejans en het dubbelduo Gillé-Vliegen. Elise Mertens koos voor het Chinese Shenzhen om 2020 af te trappen. Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens gaan voor de ASB Classic in het Nieuw-Zeelandse Auckland. (FDW)

Tennium, het tennisbedrijfje opgericht door Gentenaar Kristoff Puelinckx, breidt zijn imperium uit. Naast de European Open in Antwerpen en het ATP 250-toernooi van Buenos Aires krijgt het vanaf 2021 ook het ATP 500-toernooi van Barcelona in de portefeuille. (FDW)