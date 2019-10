Exclusief voor abonnees Mertens begint aan B-Masters TENNIS 22 oktober 2019

Morgen begint Elise Mertens aan de WTA Elite Trophy in Zhuhai, de B-Masters voor de vrouwelijke toppers die wel een titel binnenhaalden dit jaar maar net geen ticket voor de WTA Finals volgende week in Shenzhen wisten af te dwingen. Mertens werd in de groep 'Rose' ondergebracht samen met haar dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA 14) - met de Wit-Russische speelt Mertens volgende week de Masters in het dubbelspel - en Maria Sakkari (WTA 22). "Het zijn de laatste twee toernooien van het jaar en ik ben zeer content dat ik mij hiervoor gekwalificeerd heb", zei de Hamontse. "Ik weet dat dit iets heel positiefs is voor mij. Ik ga in elke match het maximum geven en dan zullen we zien waar we stranden. Nu ga ik Aryna wel moeten aanzien als een tegenstandster. Deze week staan we elk aan één kant van het net, volgende week aan dezelfde kant. Maar het wordt het een wedstrijd zoals elke andere." Er zijn in Zhuhai vier poules van drie speelsters waarbij de winnaars doorgaan naar de halve finales. (FDW)

