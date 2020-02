Exclusief voor abonnees Mertens: "Al die aandacht voor Kim? Normaal" 18 februari 2020

Met heel de (tennis)wereld die de comeback van Kim Clijsters op de voet volgt zouden we bijna vergeten dat de Belgische nummer 1 nog altijd Elise Mertens is. Hoe gaat zij om met al die aandacht voor haar voorgangster? "Dat stoort mij niet", lachte Mertens, die de match van Clijsters live bijwoonde. "Ze heeft enkele grandslamtitels gewonnen en was het nummer 1 van de wereld, dus dat is normaal. Als ik nu de nummer 1 was...Nee, zo'n comeback is iets speciaals. Dit is amusant en goed voor de sport."Zelf klopte Mertens (WTA 22) verrassend vlot Qiang Wang (WTA 28): 6-3, 6-0 op 62 minuten. "Ik had meer rally's verwacht", zei Mertens. "Zij is uiteindelijk een agressieve counterpuncher. Maar ze maakte wel veel fouten. De ballen vliegen hier natuurlijk wat meer dan normaal en daarom heb ik het snel op een schaken gezet. Om zo het punt te kunnen sturen. Zij bleef intussen op die bal slaan zonder dat ze eigenlijk een oplossing had."

