Merlier verrast Jakobsen in Elfstedenronde 24 juni 2019

Er lijkt maar geen eind te komen aan de ontbolstering van de veldrijders in het profpeloton. Nu sprintte Tim Merlier iedereen naar huis in de Elfstedenronde. De 26-jarige crosser van Corendon-Circus verraste Fabio Jakobsen, die nochtans een lead-out op maat kreeg. Jasper Philipsen werd gisteren derde in Brugge. Merlier deed het met een lange sprint van achteren uit. "Jakobsen wachtte net iets te lang om uit het wiel van Stybar te komen en zo kon ik hem voorbijgaan. Van een verrassing gesproken", aldus Merlier, die stiekem ook met het BK in zijn hoofd zit. "Ik denk toch dat er andere renners zijn die meer kans op slagen hebben. Mannen met een grotere motor en met een stukken groter palmares." (DMM/FHN)

