Exclusief voor abonnees Merlier rijdt lek op slechtste moment Twee snelle Belgen (té) snel ontmanteld 12 augustus 2019

0

Hoeveel pech kan een mens hebben? Tim Merlier reed kort na de officiële start van het EK al meteen lek. Nét toen de bom barstte en het peloton in vijf waaiers werd getrokken. "Het slechtst denkbare moment", zuchtte de Belgische kampioen ontgoocheld. "Ik kwam met 65 à 70 km/u in een putje langs de kant van de weg terecht en moest vervolgens driekwart minuut wachten op de neutrale wagen." Merlier was goed mee in de eerste waaier. "Comfortabel, zonder forceren. Tot ik plots in de vijfde groep verzeilde en mijn EK erop zat. Frustrerend, natuurlijk. Ik zal niet elk jaar zo'n kans krijgen om mee te dingen naar de Europese titel. Maar ach, ik wil er niet over zagen. Want het valt in niets te vergelijken met wat Bjorg Lambrecht overkwam in de Ronde van Polen." (JDK)

