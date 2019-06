Exclusief voor abonnees Merlier naar Corendon-Circus voor wegcampagne 12 juni 2019

Tim Merlier (26) vervoegt per direct de rangen van Corendon-Circus voor de resterende wegcampagne. Merlier rijdt meteen de Baloise Belgium Tour. In het veld zal hij komende winter uitkomen voor een andere ploeg. Corendon-Circus verwelkomt vanaf 1 augustus ook Antoine Benoist. De Franse U23-kampioen in het veld wordt na een stageperiode prof vanaf 2020. (GVS)