Merlier mist Baal na zware val

Wat een klap voor Tim Merlier (26). In ronde zeven struikelde hij over de eerste balk en sloeg hard te pletter op de tweede balk. Ondanks een geschaafd rechterbeen klaagde hij vooral over last in het linkerbeen. "Het gaat om een lichte blessure, een bloeding, kneuzing of in het slechtste geval een klein spiertrauma van de linkerquadriceps", meldt zijn team Crelan-Charles. "Tim moet het rustig aan doen. Het is nog niet zeker wanneer hij hervat, maar Baal op 1 januari komt nog te vroeg." (JDK)

