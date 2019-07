Exclusief voor abonnees Merlier klopt maatje Van Aert 01 juli 2019

Alwéér een crosser die het gaat maken op de weg. Tim Merlier (26) gaf gisteren alle favorieten het nakijken in een massasprint op het BK wielrennen. Timothy Dupont werd tweede, Wout van Aert derde. Van Aert háát verliezen, maar dat zijn boezemvriend won, kon de pijn enigszins verzachten - zo verraadde zijn lachje toen hij over de streep kwam. "Het is het jaar van de crossers", zei Van Aert. Merlier dreigde deze zomer zonder contract te vallen. Pas twee weken geleden kreeg hij onderdak bij de ploeg van Mathieu van der Poel.

