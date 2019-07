Exclusief voor abonnees Merlier en Philipsen als speerpunten naar EK 26 juli 2019

Bondscoach Rik Verbrugghe rekent op het EK in het Nederlandse Alkmaar (7-11 augustus) voor de wegrit op de snelle benen van Belgisch kampioen Tim Merlier en Jasper Philipsen. Jens Keukeleire, Edward Theuns, Jonas Rickaert, Yves Lampaert, Lawrence Naesen en Otto Vergaerde vervolledigen de achtkoppige selectie. Jens Debusschere en Laurens De Vreese zijn de reserven. Lampaert rijdt ook de tijdrit, waarin Victor Campenaerts op een derde Europese titel op rij mikt. Remco Evenepoel zit in de wachtkamer. Bij de vrouwen voert Lotte Kopecky de selectie voor de wegrit aan. Zij krijgt steun van Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke, Kelly Druyts, Sofie De Vuyst, Kelly Van Den Steen, Kaat Hannes, Sanne Cant en Calerie Demey. Ann-Sophie Duyck en Julie Van De Velde rijden tegen de klok. (GVS)

