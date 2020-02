Exclusief voor abonnees Merksplas verwelkomt Wout van Aert en... Ciara 08 februari 2020

'Rukwinden tussen 100 à 120 km per uur of plaatselijk meer. Lokaal kans op onweer. Schade waarschijnlijk', tweet weerman David Dehenauw. Als dat maar goed komt zondag in Merksplas, met de voorlaatste SP-manche. Organisator Marc Van Gestel weigert mee te gaan in de bangmakerij rond de naderende storm Ciara. "Tuurlijk gaat onze cross door", klinkt het resoluut. "We volgen de weersvoorspellingen op de voet en zullen wel zien wat zondag brengt."

