Merkloos bier komt als Heineken uit carwash

Akkoord, wij Belgen lopen niet hoog op met Nederlands bier, maar merkloze pils die in een carwash transformeert in Heineken? Daarmee vergeleken is de aanstaande verrijzenis van Jezus met Pasen maar... klein bier. Een Nederlands koppel uit Gelderland, dat naast een carwash ook een feestzaal uitbaat, wilde wat bijverdienen en vulde daarom lege vaten met goedkoop bier. Ze plakten er vervolgens stickers van Heineken, Amstel en Grolsch op om ze te verkopen aan cafés. Wanneer de lege vaten terugkeerden, werden die in hun wasstraat gespoeld. Volgens Heineken en Amstel zouden in totaal 40.000 valse vaten zijn verkocht.

