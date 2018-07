Merkel verliest haar minister Binnenlandse Zaken 02 juli 2018

Het escalerende migratieconflict in Duitsland is gisteravond uitgemond in het ontslag van binnenlandminister Horst Seehofer. De Beierse christendemocraten van CSU hadden eerder op de dag de ramkoers rond migratie nog extra snelheid gegeven. Partijleider Seehofer had zich bijzonder scherp uitgelaten. Volgens hem heeft bondskanselier Merkel niet genoeg maatregelen uit de brand gesleept om de migratiecrisis in Duitsland te bedwingen en biedt ze geen alternatief biedt voor de gesloten grenzen die hij wil.

HLN