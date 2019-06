Exclusief voor abonnees Merkel trilt hevig, wellicht door uitdroging 19 juni 2019

De Duitse bondskanselier Angela Merkel begon gisteren in Berlijn bij een officiële ceremonie hevig te trillen. Het was op dat moment zowat 30 graden. De 64-jarige bondskanselier verzekerde even later dat het goed ging met haar. Ze zei dat ze last had van uitdroging. Uitdroging en oververhitting kun wel degelijk aanleiding geven tot schokkende bewegingen, zo liet fysioloog Rob Bakels weten. "Als je uitgedroogd bent, kan je minder warmte kwijt doordat je niet transpireert."

