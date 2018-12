Merkel opgevolgd door 'mini-Merkel' 08 december 2018

00u00 0

Annegret Kramp-Karrenbauer (foto) is met een nipte meerderheid verkozen tot nieuwe voorzitster van de Duitse christendemocratische partij CDU. Ze volgt Angela Merkel op, die gisteren na 18 jaar de scepter doorgaf. Kramp-Karrenbauer (57) is een vertrouwelinge van haar voorgangster en lijkt ook ontzettend hard op haar, zowel qua stijl als qua ideeën - ze wordt dan ook 'mini-Merkel' genoemd. Op politiek vlak bevindt 'AKK' zich in het centrum en is ze net als haar mentor geen vrouw van veel woorden, noch een tafelspringer.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN