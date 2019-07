Exclusief voor abonnees Merkel luistert zittend naar volksliederen na derde 'trilaanval' 12 juli 2019

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft gisteren tijdens de ontvangstceremonie voor de Deense premier Mette Frederiksen al zittend naar de nationale hymnes geluisterd. Normaal gebeurt dat rechtopstaand. Eergisteren was Merkel voor de derde keer in drie weken beginnen te trillen in het openbaar, telkens als ze rechtop stond. Een eerste keer, midden juni, was het erg warm en schreef Merkel het toe aan uitdroging. Negen dagen later trilde ze weer en zei Merkel dat ze in de 'verwerkingsfase' van de eerste aanval zat. Die verklaring gebruikte ze eergisteren opnieuw. Merkel zei ze dat er geen reden tot ongerustheid is en ze zeer goed in staat is om haar job uit te oefenen.

