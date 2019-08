Exclusief voor abonnees Merkel luistert naar Johnson, puur voor de vorm 22 augustus 2019

De Britse premier Boris Johnson is gisteren in Berlijn gaan pleiten voor een wijziging aan het scheidingsakkoord met de EU. Hij wil de regeling voor Noord-Ierland - de zogenaamde backstop - schrappen en verklaarde na zijn aankomst dat hij nog steeds gelooft in een brexit mét een deal. Maar de Duitse bondskanselier Angela Merkel had voor de ontmoeting al verkondigd dat er niet meer gemorreld kan worden aan het akkoord. De Franse president Emmanuel Macron, die Johnson vandaag ontvangt, staat op diezelfde lijn en gaat er ondertussen van uit dat het tot een brexit zonder deal zal komen op 31 oktober. (GVV)

