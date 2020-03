Exclusief voor abonnees Merkel gaat in quarantaine na contact met arts die positief testte 23 maart 2020

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zit in haar huis in zelfisolatie, omdat de arts die bij haar was, besmet is met het coronavirus. De dokter gaf haar vrijdagmiddag een vaccinatie tegen pneumokokken. Hij bleek positief. De bondskanselier ging nadat ze dat vernomen had meteen in quarantaine. Merkel kreeg het nieuws gisteravond te horen nadat ze op een persconferentie uitleg had gegeven over nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. Ze zal zich de komende dagen regelmatig laten testen, aldus een woordvoerder. De regeringsleidster blijft wel gewoon werken.

