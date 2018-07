Merkel en Seehofer bereiken akkoord: transitcentra aan Duitse grens 03 juli 2018

Duits bondskanselier Angela Merkel (CDU) en haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) hebben gisteravond laat dan toch een akkoord bereikt over het migratiebeleid. Beide partijen zijn overeengekomen transitcentra in te richten aan de Duits-Oostenrijkse grens voor asielzoekers die al in een andere lidstaat van de Europese Unie geregistreerd zijn. Vanuit die centra zullen die asielzoekers meteen teruggestuurd worden naar de EU-landen in kwestie. Het is nog niet duidelijk of de derde partij in de coalitie, de sociaaldemocratische SPD, akkoord zal gaan met het voorstel, al achten Duitse media die kans groot. De Duitse regering lijkt dus niet langer op vallen te staan. Merkel en Seehofer zaten al sinds de middag in een spoedzitting bijeen, één die Seehofer "een ontmoeting van de laatste kans" noemde. Bij het verlaten van het CSU-hoofdkwartier liet hij uiteindelijk ook weten niet te zullen opstappen. Dat was hij zondagavond wel nog van plan, al werd dat ontslag niet aanvaard door zijn partij.

