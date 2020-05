Exclusief voor abonnees Merkel en Macron willen Europees herstelfonds van 500 miljard euro 19 mei 2020

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel zijn het gisteren eens geraakt over een Europees herstelfonds ter waarde van 500 miljard euro. Hiermee moeten de economische sectoren en Europese regio's die het zwaarst door de coronacrisis zijn getroffen, geholpen worden. De Europese Commissie moet het fenomenale bedrag in naam van de Unie en met garanties van de lidstaten lenen op de kapitaalmarkten. De meest armlastige economische sectoren en gebieden kunnen dan Europese subsidies krijgen. De sectoren en regio's die steun ontvangen, zijn niet noodzakelijk degene die de lening zullen moeten terugbetalen. De Europese Commissie, die volgende week zelf met een plan komt, is het voorstel van Merkel en Macron genegen.

