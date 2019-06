Exclusief voor abonnees Merkel beeft opnieuw 28 juni 2019

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (64) begon gisterochtend opnieuw hevig te trillen in het Slot Bellevue, de ambtswoning van de Duitse bondspresident. Ze was er voor de officiële aanstelling van Christine Lambrecht (SPD) als nieuwe justitieminister. Zodra ze zich bewoog, ging het beter, volgens een fotograaf van persbureau DPA. Merkel kreeg een glas water aangeboden, maar dat weigerde ze. Tien dagen geleden beefde de bondskanselier al eens bij een officiële ceremonie in Berlijn. Het was toen 30 graden en ze stond in de volle zon. Ze zei achteraf dat ze last had van uitdroging. Merkel is bezig aan haar laatste mandaat en zou uiterlijk in 2021 aftreden.

