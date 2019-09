Exclusief voor abonnees Merk BinckBank verdwijnt uit België 04 september 2019

De Nederlandse beursbank BinckBank, die in ons land lange tijd het marktleiderschap claimde voor doe-het-zelfbeleggers in individuele aandelen, zal niet heel lang meer onder die naam actief zijn. Het bedrijf werd opgeslorpt door het Deense Saxo Bank. In een interview met 'De Tijd' bevestigen de CEO's van beide banken dat Binck nog even als uithangbord zal dienen. Maar de vlag zal op een dag veranderen in die van Saxo.

