Merho tekent al 150 albums zijn 'Kiekeboes': "En zeggen dat Fanny bijna nooit had bestaan" Redactie

06 februari 2018

00u00 0 De Krant Er was een tijd dat Merho (69) moest zeuren om zijn tekeningen in deze krant te krijgen, maar morgen verschijnt met 'K4' al de 150ste strip van 'de Kiekeboes'. Net als Marcel Kiekeboe doet zijn geestelijke vader het nu iets rustiger aan. "Ik bereid mijn opvolging voor, zodat 'de Kiekeboes' mij kunnen overleven."

De avonturen van Marcel, Charlotte, Fanny en Konstantinopel blijven de Vlaamse harten beroeren. Terwijl de stripmarkt afkalft, staan 'de Kiekeboes' stevig op hun benen. Van elk nieuw album worden er nog 70.000 exemplaren verkocht, met de oude erbij klokt geestelijke vader Merho af op een half miljoen verkochte strips per jaar. "Op het hoogtepunt waren dat er dubbel zoveel, maar 'de Kiekeboes' blijft de populairste strip van Vlaanderen." Meer zelfs: volgens de recentste halfjaarcijfers is een Kiekeboe-strip het best verkochte boek in Vlaanderen - vóór die van Sandra Bekkari.

En zeggen dat deze krant destijds je eerste stripverhaal niet wilde publiceren.

