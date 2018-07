Merelbeke - AA Gent 1-4 02 juli 2018

AA Gent dreigde vooral via nieuwkomer Limbombe. De flankspeler knalde na een individuele actie de 0-1 op het bord, testte de vuisten van thuisdoelman Moykens en miste nog een reuzekans. Tijdens de pauze wisselde Gent de volledige ploeg en de elf wisselspelers duwden na de pauze het gaspedaal in. In twaalf minuten tijd ging het vlot naar 0-4. Koita vond fraai de winkelhaak, Beridze kopte raak en ook de vrijstaande Verstraete pikte een doelpunt mee. Doelman Swolfs stopte eerst nog een penalty van Saidy, maar Oduro redde alsnog de eer voor Merelbeke. (XDN)

