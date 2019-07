Exclusief voor abonnees Merckx wordt vrijdag gehuldigd door koningspaar 02 juli 2019

Wielerlegende Eddy Merckx (74) wordt vrijdag ontvangen op het kasteel van Laken, waar Filip en Mathilde hem zullen huldigen voor zijn eerste overwinning in de Ronde van Frankrijk in 1969. Behalve de familie van Merckx zijn ook zijn nog levende ploegmakkers van Faema van vijftig jaar geleden uitgenodigd. Merckx won in 1969 met bijna achttien minuten voorsprong op de Fransman Roger Pingeon. De Tour de France start zaterdag in Brussel als eerbetoon aan die eerste van vijf Tourzeges van de 'Kannibaal'. Het Paleis is goed geïnformeerd over Merckx. "De 106de editie van de Ronde zet ons land en onze hoofdstad in het bijzonder gedurende twee dagen in de schijnwerpers. Deze editie brengt hulde aan de grootste wielrenner aller tijden en viert ook de 100ste verjaardag van de gele trui, waarvan Eddy Merckx nog steeds de recordhouder is met het hoogste aantal (97) dagen in het geel", zo luidt het persbericht.

