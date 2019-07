Exclusief voor abonnees Merckx geniet en met hem 75.000 fans 05 juli 2019

Hoe onbereikbaar Brussel vier dagen zal zijn met de auto, zo bereikbaar waren de grote vedetten op de ploegvoorstelling van de Tour de France op de Grote Markt. Liefst 75.000 kijklustigen daagden op voor het voorsmaakje van de start morgen. Sagan, Van Aert en Van Avermaet fietsten luid aangemoedigd het podium op na een tochtje via onder meer de Sint-Hubertusgalerij, maar allemaal moesten ze in populariteit onderdoen voor Eddy Merckx. Die glom en richtte zich tot de massa: "Hopelijk genieten de mensen even hard als ikzelf."

