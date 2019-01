Merckx gelooft in knalstart: "Ritzege Evenepoel zou me niet verbazen" 26 januari 2019

Remco Evenepoel, gisteren 19 geworden, maakt zondag in de Ronde van San Juan zijn grote profdebuut. Eddy Merckx gelooft alvast in een knalstart. "Hij heeft superhard getraind en de signalen vanuit de ploeg laten het beste verhopen. Het zou me niet verbazen mocht hij al een rit winnen. De tegenstand in Argentinië valt mee. Het aantal toppers blijft beperkt en velen rijden de Ronde van San Juan puur als voorbereiding. Terwijl Remco er echt naartoe heeft geleefd en mag koersen voor wat hij waard is."