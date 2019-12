Exclusief voor abonnees Mercier "Vier spelers te laat: dat kan niet" 07 december 2019

00u00 0

Waasland-Beverens trainer Arnaud Mercier was na de 0-4 afgang erg streng voor zijn ploeg: "Dat we technisch en tactisch de mindere zouden zijn wisten we op voorhand. Maar dat we ook een zwakke mentaliteit toonden, ontgoochelt me enorm. Mijn ploeg was te slap. De intensiteit was er gewoon niet. Ik had al een slecht voorgevoel, want voor de wedstrijd waren er maar liefst vier spelers te laat op de afspraak. Dat kan gewoon niet." (KDC)