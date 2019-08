Exclusief voor abonnees Mercier nieuwe T1 Waasland-Beveren 30 augustus 2019

00u00 0

Arnauld Mercier is de nieuwe trainer van Waasland-Beveren. De 47-jarige Fransman volgt de ontslagen Adnan Custovic op. Hij zet vandaag zijn handtekening. Een verrassing, omdat de naam van Mercier de voorbije dagen nergens opdook, en omdat hij momenteel geen T1 is. Sinds begin dit jaar was Mercier, ex-trainer van onder meer Boussu Dour en Roeselare, sportief directeur bij Seraing, in eerste amateur. Geen verrassing, omdat Mercier al eerder op het lijstje van Waasland-Beveren stond. Zo was hij lang in de running om Clement op te volgen toen die naar RC Genk vertrok. W-B koos toen uiteindelijk voor Sven Vermant, onder andere omdat Mercier enkel Franstalig is. Dat is nu geen struikelblok meer, Mercier zou een intensief Engels taalbad genomen hebben. (MVS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis