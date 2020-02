Exclusief voor abonnees Mercedes ziet met Ineos toekomst in Formule 1 11 februari 2020

00u00 0

AUTOSPORT

Mercedes heeft de ambitie om langer in Formule 1 actief te blijven kracht bijgezet door een vijfjarig samenwerkingsverband aan te gaan met Ineos. Het Britse chemieconcern van miljardair Jim Ratcliffe wordt hoofdpartner van de Duitse renstal, die al jaren domineert in de koningsklasse van de autosport. Eind vorig jaar werd al bekend dat Mercedes en Ineos op technisch gebied gaan samenwerken. De naam van Ineos komt in het rood onder meer op de voorvleugel en de luchtinlaat boven de cockpit. Mercedes presenteert vrijdag officieel de nieuwe auto van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Mercedes zal binnenkort ook praten met zijn kopman Hamilton, die voor de zesde keer wereldkampioen werd. Het contract van de 35-jarige Brit loopt eind dit jaar af.

