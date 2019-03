Mercedes Van Volcem krijgt dan toch derde plaats Cadeautje van partijgenoot 04 maart 2019

De strubbelingen binnen Open Vld West-Vlaanderen zijn opgelost. Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem krijgt nu toch een verkiesbare plaats op 26 mei. Francesco Vanderjeugd, burgemeester van Staden, bood haar z'n derde plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement aan. Zelf is hij tevreden met de vierde plek. "Het is mijn eigen voorstel om Mercedes mijn plaats te geven. Als ik haar hiermee aan boord kan houden, dan doe ik dit met plezier", zegt hij. "We hebben met Open Vld de ambitie om straks niet opnieuw 3 maar 4 zetels binnen te halen. Mijn vierde plaats is dus een strijdplaats, maar een Vanderjeugd geeft nooit op."

