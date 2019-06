Exclusief voor abonnees Mercedes omzeilt slagboom én wegversperring, maar zit dan vast op sporen 06 juni 2019

Een chauffeur heeft gisteren in het Oost-Vlaamse Lede halsbrekende toeren uitgehaald om toch maar over een gesloten spoorwegovergang te geraken. De vrouw, die zich niks aantrok van de herhaalde signalisatieborden met 'spooroverweg onderbroken', stapte eerst uit haar Mercedes om de wegversperring opzij te duwen. Daarna kroop ze opnieuw achter het stuur, reed ze over een berg kiezels en probeerde ze de sporen te kruisen. Slecht plan: haar wagen kwam meteen vast te zitten. Na vele pogingen om verder te manoeuvreren, liet ze het uiteindelijk zo. De wagen werd getakeld en het treinverkeer kon hernomen worden. De vrouw mag zich aan een gepeperde rekening voor de veroorzaakte treinvertraging, een flinke boete en mogelijk een intrekking van haar rijbewijs verwachten. (KMJ)

