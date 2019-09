Exclusief voor abonnees Mercedes maakt alleen nog elektrische motoren 20 september 2019

Mercedes-Benz gaat zich compleet richten op het ontwikkelen van elektromotoren en accu's voor het bouwen van een vloot elektrische auto's. Dat heeft ontwikkelingschef Markus Schäfer laten weten. Hij zei dat er momenteel geen plannen zijn voor nieuwe verbrandingsmotoren. Volkswagen had eerder al aangegeven dat het na 2025 geen auto's met verbrandingsmotor meer zal ontwikkelen. Ook andere merken richten zich in toenemende mate op elektrische modellen. Veel nieuwe autofabrikanten in China hebben helemaal geen verbrandingsmotoren meer in hun gamma.