Mercedes Hitler geveild in VS

De Mercedes van Adolf Hitler gaat op 17 januari onder de hamer in de Amerikaanse staat Arizona. Die wagen heeft ooit nog een Belgische eigenaar gehad. De Mercedes-Benz 770K Grosser, die ook bekend stond als de 'Super Mercedes', kon een snelheid tot 160 kilometer per uur halen. Hitler deed er af en toe binnenlandse verplaatsingen mee. Aan het eind van de oorlog nam het Amerikaanse leger de wagen in beslag. Het voertuig belandde toen bij het wagenpark van de militaire politie. Kort na WOII kwam de Mercedes bij een Belgische eigenaar terecht, die hem al in 1946 aan een Amerikaan doorverkocht. Tien procent van de opbrengst gaat naar bewustmakingscampagnes over het nazisme en de holocaust. (SVB)