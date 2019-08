Exclusief voor abonnees Meppen maar 10 augustus 2019

Met een krant in de hand is het een koud kunstje om een vlieg dood te meppen. Het inspireerde Normann Copenhagen voor deze Buzz, een vliegenmepper in de vorm van een dichtgevouwen dagblad. En zo blijft je echte krant gespaard van geplette insecten. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

