Mental coach Wout Van Aert naar Standard 19 juni 2018

Rudy Heylen, de mental coach die de voorbije seizoenen aan de slag was bij Club Brugge, gaat vanaf dit seizoen aan de slag bij Standard. De Kempenaar werkt al jaren samen met veldrijder Wout van Aert, met wie hij drie wereldtitels veroverde. Heylen had ook de kans om bij RC Genk in dienst te treden waar hij Philippe Clement zou terugvinden, maar liet zich uiteindelijk overhalen door Michel Preud'homme, met wie hij in Brugge ook uitstekend kon samenwerken. (WDK)