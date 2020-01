Exclusief voor abonnees Mensensmokkelaars: "wij waren toevallig in de panne" 25 januari 2020

De twee Afghanen die in de cel zitten voor het gekapseisde bootje met transmigranten in De Panne, ontkennen dat ze mensensmokkelaars zijn. Veertien vluchtelingen probeerden maandagnacht de Noordzee over te steken met een bootje, maar ze raakten al snel in de problemen. Zes van hen werden gevonden door de politie, de acht anderen zijn spoorloos.

